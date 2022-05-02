Канцлер ФРГ Шольц высказался об условиях снятия санкций с России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что западные страны не снимут с России санкции без достижения взаимопонимания с Украиной.
- AP
Его слова приводит ТАСС.
«Без взаимопонимания с Украиной мы санкции не снимем», — сказал Шольц.
По его словам, Россия «должна договориться» с Украиной.
Ранее Шольц заявил, что НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине.
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