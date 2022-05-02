Канцлер ФРГ Шольц высказался об условиях снятия санкций с России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что западные страны не снимут с России санкции без достижения взаимопонимания с Украиной.

AP

Его слова приводит ТАСС. «Без взаимопонимания с Украиной мы санкции не снимем», — сказал Шольц. По его словам, Россия «должна договориться» с Украиной. Ранее Шольц заявил, что НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине.