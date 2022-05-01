Премьер Японии и президент Вьетнама провели переговоры

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук провели встречу, в ходе которой обсудили ряд тем, в том числе ситуацию на Украине.

«Премьер-министр Кисида вновь подчеркнул, что ситуация на Украине является абсолютно недопустимой и подрывает основы мирового порядка, в том числе в Азии», — говорится в пресс-релизе японского МИД.

Он также подчеркнул важность решительных действий по восстановлению мира и стабильности международного сообщества.

Кроме того, со стороны японского премьера было заявлено «о недопустимости односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море».

Ранее сообщалось, что министр обороны Японии Нобуо Киси посетит США с 3 по 6 мая и проведёт встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином.