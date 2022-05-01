Совет Безопасности ООН осудил серию взрывов в Афганистане

Совет Безопасности ООН осудил недавние взрывы в афганских городах и призвал привлечь к ответственности их исполнителей, организаторов и спонсоров. Об этом говорится в заявлении Совбеза.

«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили серию террористических актов в Афганистане 21 апреля 2022 года, в том числе нападение на мечеть Сех Докан в Мазари-Шарифе и отдельное нападение в Кундузе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этих нападений десятки человек погибли и получили ранения.

21 апреля в Афганистане сразу в трёх городах произошли взрывы: в Кабуле, в Мазари-Шарифе и в Кундузе.

Позднее стало известно, что десять человек погибли и более 20 пострадали в результате взрыва в мечети в Кабуле.