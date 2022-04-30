Политический обозреватель аш-Шами высказался о влиянии антироссийских санкций на экономику Европы

Публицист и политический обозреватель Абдель Масих аш-Шами в разговоре с RT прокомментировал влияние введённых против России санкций на европейскую экономику.

По его словам, Европа «сегодня действительно в кризисе». При этом публицист добавил, что Германия смогла взять кризис под контроль, «перекачивая десятки и сотни миллиардов долларов в экономику».

«Наблюдается настоящий кризис и на бытовом уровне, это касается даже продуктов питания. Некоторые из них просто пропали. Конечно, мы не говорим о голоде, ситуация пока под контролем», — заявил он.

Аш-Шами добавил, что, когда прервётся снабжение энергоресурсами, которые нельзя возместить, это «будет означать, что все секторы экономики полностью схлопнулись, кончились».

Также он отметил, что «уровень развития цивилизации, которого достигла Европа, — всё это было сделано в партнёрстве с Россией».

Ранее журнал The Economist сообщал, что некоторые союзники США отвечают отказом на просьбы Вашингтона о введении санкций против России.