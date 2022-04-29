ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 510 млн

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 510 млн.

По данным ВОЗ, в мире было зафиксировано 510 270 667 случаев COVID-19.

При этом число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 6 233 526.

Ранее сообщалось, что в Бразилии выявлен новый вид штамма коронавируса «омикрон».

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