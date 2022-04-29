ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 510 млн

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 510 млн.

По данным ВОЗ, в мире было зафиксировано 510 270 667 случаев COVID-19. При этом число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 6 233 526. Ранее сообщалось, что в Бразилии выявлен новый вид штамма коронавируса «омикрон».