Китай готов сотрудничать с Ираном для преодоления различных рисков и вызовов

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Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что китайская сторона готова сотрудничать с Ираном ради защиты общих интересов и для преодоления различных рисков и вызовов.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на встрече с президентом Ирана Ибрагимом Раиси во время своего визита в Тегеран.

«Китай решительно поддерживает Иран в защите его государственного суверенитета и национального достоинства, готов сплотиться и сотрудничать с Ираном для преодоления различных рисков и вызовов, защиты общих интересов обеих сторон и совместного поддержания мира и стабильности в регионе и во всём мире», — отметил китайский министр.

Он добавил, что в последние годы сотрудничество военных двух стран постоянно расширялось.

По словам главы Минобороны КНР, армия Китая, в частности, «готова поддерживать стратегическую коммуникацию с иранской, эффективно использовать механизмы сотрудничества и продвигать прагматическое сотрудничество».

Ранее замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн заявил, что Китай будет укреплять стратегическое сотрудничество с Россией вне зависимости от изменений ситуации в международном пространстве.

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