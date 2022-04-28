Китай готов сотрудничать с Ираном для преодоления различных рисков и вызовов
Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на встрече с президентом Ирана Ибрагимом Раиси во время своего визита в Тегеран.
«Китай решительно поддерживает Иран в защите его государственного суверенитета и национального достоинства, готов сплотиться и сотрудничать с Ираном для преодоления различных рисков и вызовов, защиты общих интересов обеих сторон и совместного поддержания мира и стабильности в регионе и во всём мире», — отметил китайский министр.
Он добавил, что в последние годы сотрудничество военных двух стран постоянно расширялось.
По словам главы Минобороны КНР, армия Китая, в частности, «готова поддерживать стратегическую коммуникацию с иранской, эффективно использовать механизмы сотрудничества и продвигать прагматическое сотрудничество».
Ранее замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн заявил, что Китай будет укреплять стратегическое сотрудничество с Россией вне зависимости от изменений ситуации в международном пространстве.