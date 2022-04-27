В Израиле в этом году решили не проводить массовые мероприятия на 9 Мая. Об этом информирует телерадиостанция KAN со ссылкой на министра интеграции Пнину Тамано-Шату.

«В этом году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 Мая», — приводит слова министра РИА Новости.

Она заявила, что данное решение было принято после консультаций в том числе с израильскими ветеранскими организациями.

Также Тамано-Шата добавила, что в текущем году вокруг празднования Дня Победы сложилась «деликатная ситуация».

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая.