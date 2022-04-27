Кабмин ФРГ одобрил увеличение госдолга почти на €40 млрд

Правительство ФРГ одобрило увеличение государственной задолженности на €39,2 млрд в связи с воздействием на экономику страны ситуации на Украине.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на немецкое агентство DPA и его источники в кабмине.

Предполагается, что дополнительные финансовые средства пойдут на помощь компаниям и гражданам с целью смягчения последствий кризиса на Украине, а также на приём беженцев.

Ранее СМИ сообщали, что Германия планирует увеличить внешние займы почти на €40 млрд, чтобы смягчить экономические последствия из-за ситуации вокруг Украины. 27 апреля финансовый план должны были представить кабинету министров, а потом уже — немецкому парламенту.