Кабмин ФРГ одобрил увеличение госдолга почти на €40 млрд
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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на немецкое агентство DPA и его источники в кабмине.
Предполагается, что дополнительные финансовые средства пойдут на помощь компаниям и гражданам с целью смягчения последствий кризиса на Украине, а также на приём беженцев.
Ранее СМИ сообщали, что Германия планирует увеличить внешние займы почти на €40 млрд, чтобы смягчить экономические последствия из-за ситуации вокруг Украины. 27 апреля финансовый план должны были представить кабинету министров, а потом уже — немецкому парламенту.