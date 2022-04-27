Премьер Японии пообещал как можно быстрее предоставить помощь Украине

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине помощь как можно быстрее.

Отмечается, что Япония увеличила финансовую помощь Украине до $300 млн.

«Как можно быстрее будет предоставлено продовольствие и медикаменты, о которых просила украинская сторона», — говорится в сообщении на сайте японского МИД.

Также Япония предоставит маски и костюмы химической защиты.

Ранее сообщалось, что Индия отказалась принимать самолёт Сил самообороны Японии с гуманитарным грузом, предназначенным для украинских беженцев.

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