Премьер Японии пообещал как можно быстрее предоставить помощь Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине помощь как можно быстрее.

Отмечается, что Япония увеличила финансовую помощь Украине до $300 млн.

«Как можно быстрее будет предоставлено продовольствие и медикаменты, о которых просила украинская сторона», — говорится в сообщении на сайте японского МИД.

Также Япония предоставит маски и костюмы химической защиты.

Ранее сообщалось, что Индия отказалась принимать самолёт Сил самообороны Японии с гуманитарным грузом, предназначенным для украинских беженцев.