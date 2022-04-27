Премьер Японии пообещал как можно быстрее предоставить помощь Украине
Отмечается, что Япония увеличила финансовую помощь Украине до $300 млн.
«Как можно быстрее будет предоставлено продовольствие и медикаменты, о которых просила украинская сторона», — говорится в сообщении на сайте японского МИД.
Также Япония предоставит маски и костюмы химической защиты.
Ранее сообщалось, что Индия отказалась принимать самолёт Сил самообороны Японии с гуманитарным грузом, предназначенным для украинских беженцев.