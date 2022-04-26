Джонсон: решение об обмене британских пленных будет принимать Украина

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Решение по поводу возможного обмена двух британских военных, взятых в плен в Донбассе, будет принимать Украина. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу Talk TV.
Джонсон: решение об обмене британских пленных будет принимать Украина
  • AP
  • © Alastair Grant

«Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь. Я сочувствую семье Эйдена (Эслина. — RT). Важно понимать, что Эйден и другие британцы, которые сражаются в составе ВСУ, при попадании в плен не являются заложниками. Они военнопленные, на них распространяются права, предусмотренные Женевской конвенцией. По военным законам их не должны показывать на телевидении», — цитирует его ТАСС.

Джонсон уточнил, что возможный обмен «зависит от Украины», которая «будет принимать решение» по этому вопросу.

При этом он отметил, что Лондон «тесно работает» с Киевом по вопросу освобождения пленных британцев.

Ранее двое британцев, взятых в плен в Донбассе, призвали английского премьера Бориса Джонсона обменять их на задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука.

RT публиковал видеообращение Шона Пиннера и Эйдена Эслина.

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