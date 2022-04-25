Минобороны Турции сообщило о завершении первой фазы операции турецких ВС на севере Ирака
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Об этом сообщает РИА Новости.
Акар отметил, что ВС Турции «достигли мест, которые им нужно было достичь, земли, которую они собирались контролировать, по земле и воздуху, и захватили там цели».
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, проводя военную операцию в Ираке, не претендует на новые территории.
Минобороны Турции начало военную операцию против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана, она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.