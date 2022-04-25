Минобороны Турции сообщило о завершении первой фазы операции турецких ВС на севере Ирака

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что первая фаза операции турецких ВС на севере Ирака завершена.

Об этом сообщает РИА Новости.

Акар отметил, что ВС Турции «достигли мест, которые им нужно было достичь, земли, которую они собирались контролировать, по земле и воздуху, и захватили там цели».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, проводя военную операцию в Ираке, не претендует на новые территории.

Минобороны Турции начало военную операцию против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана, она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.