WSJ: члены королевской семьи Саудовской Аравии продали имущество на сумму $600 млн

Члены королевской семьи Саудовской Аравии за последние несколько лет продали недвижимость и предметы роскоши на сумму $600 млн.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что причиной продажи имущества стало падение доходов саудовских принцев после ужесточения финансовой политики наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В частности, членам королевской семьи запретили оплачивать отпуска за границей, счета за водоснабжение и электричество из государственного бюджета.

16 апреля президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины, урегулирование в Йемене и работу в рамках ОПЕК+.