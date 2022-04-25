WSJ: члены королевской семьи Саудовской Аравии продали имущество на сумму $600 млн

Короткая ссылка
Члены королевской семьи Саудовской Аравии за последние несколько лет продали недвижимость и предметы роскоши на сумму $600 млн.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что причиной продажи имущества стало падение доходов саудовских принцев после ужесточения финансовой политики наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В частности, членам королевской семьи запретили оплачивать отпуска за границей, счета за водоснабжение и электричество из государственного бюджета. 

16 апреля президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины, урегулирование в Йемене и работу в рамках ОПЕК+.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить