Польский генерал Пытель заявил об угрозе НАТО со стороны России
Об этом сообщает портал Onet.
По его словам, «некоторые лица» в России «реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО».
Пытель также заявил о возможных «идеях создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу».
Ранее бывший руководитель объединённого командования Вооружёнными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что Североатлантический альянс стремится избежать конфронтации с Россией, поскольку не готов к ней.