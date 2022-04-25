Польский генерал Пытель заявил об угрозе НАТО со стороны России

Бывший начальник армейской контрразведки польский генерал Петр Пытель выразил обеспокоенность в связи с якобы угрозой «развала» Североатлантического альянса в результате действий России.

Об этом сообщает портал Onet.

По его словам, «некоторые лица» в России «реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО».

Пытель также заявил о возможных «идеях создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу».

Ранее бывший руководитель объединённого командования Вооружёнными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что Североатлантический альянс стремится избежать конфронтации с Россией, поскольку не готов к ней.