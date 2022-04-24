Консульство России в Нью-Йорке из-за блокировки счетов использует запасы наличных средств

Средства генерального консульства России в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы, заявил и. о. генконсула Вячеслав Славкин. По его словам, дипмиссия функционирует за счёт запаса наличных.

«С 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По словам и. о. генконсула, невозможно платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства, такие как зарплата сотрудникам, оплата коммунальных услуг, страховки, топливо.

«Все средства заблокированы — мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты», — подчеркнул дипломат, назвав заблокированную сумму большой.

Он отметил, что оплата для обеспечения работы консульства проводится из запаса наличных средств и тех средств, которые выплачивают граждане за консульские услуги.

«Мы работаем очень плотно с Госдепом по этому вопросу. Госдеп обещал оказать всё содействие в открытии новых счетов в каком-нибудь другом банке. Но пока всё в процессе. Пока результата нет», — сказал дипломат.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа российского посольства в Вашингтоне заблокирована американскими властями.