Консульство России в Нью-Йорке из-за блокировки счетов использует запасы наличных средств
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«С 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America», — рассказал он в беседе с РИА Новости.
По словам и. о. генконсула, невозможно платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства, такие как зарплата сотрудникам, оплата коммунальных услуг, страховки, топливо.
«Все средства заблокированы — мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты», — подчеркнул дипломат, назвав заблокированную сумму большой.
Он отметил, что оплата для обеспечения работы консульства проводится из запаса наличных средств и тех средств, которые выплачивают граждане за консульские услуги.
«Мы работаем очень плотно с Госдепом по этому вопросу. Госдеп обещал оказать всё содействие в открытии новых счетов в каком-нибудь другом банке. Но пока всё в процессе. Пока результата нет», — сказал дипломат.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа российского посольства в Вашингтоне заблокирована американскими властями.