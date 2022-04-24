Депутат Госдумы выразил мнение, что США оказались в состоянии «дипломатического стресса»

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что остановка диалога между Россией и Соединёнными Штатами представляет опасность для всего мира.
Депутат Госдумы выразил мнение, что США оказались в состоянии «дипломатического стресса»
  • Gettyimages.ru

«Практически США делают всё, чтобы итогом всех этих действий было прекращение хоть какого-нибудь диалога между двумя странами, а это очень опасно для всех, учитывая, что США и Россия — это ядерные державы», — приводит РИА Новости его заявление.

По словам парламентария, действия Вашингтона обусловлены тем, что США оказались в состоянии «дипломатического стресса».

В марте официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией в случае, если это поможет остановить эскалацию ситуации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить