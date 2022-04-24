Депутат Госдумы выразил мнение, что США оказались в состоянии «дипломатического стресса»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что остановка диалога между Россией и Соединёнными Штатами представляет опасность для всего мира.

«Практически США делают всё, чтобы итогом всех этих действий было прекращение хоть какого-нибудь диалога между двумя странами, а это очень опасно для всех, учитывая, что США и Россия — это ядерные державы», — приводит РИА Новости его заявление.

По словам парламентария, действия Вашингтона обусловлены тем, что США оказались в состоянии «дипломатического стресса».

В марте официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией в случае, если это поможет остановить эскалацию ситуации на Украине.