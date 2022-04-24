Российские дипломаты почтили память жертв геноцида армян в Ереване

Представители российской дипмиссии в Ереване почтили память жертв геноцида армян, возложив венки и цветы к монументу и к Вечному огню в мемориальном комплексе «Цицернакаберд».

РИА Новости