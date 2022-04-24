Российские дипломаты почтили память жертв геноцида армян в Ереване
- РИА Новости
В мероприятии по случаю 107-й годовщины трагедии приняли участие посол России в Армении Сергей Копыркин, сотрудники дипмиссии, торговый представитель России Анна Донченко, атташе по вопросам обороны при посольстве Игорь Щербаков и руководитель представительства Россотрудничества Вадим Фефилов.
24 апреля Белый дом выпустил официальное заявление Байдена о геноциде армян в Османской империи.
Президент Армении Армен Саркисян назвал заявление Байдена о геноциде армян «смелым и вдохновляющим шагом».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что его расстроило заявление Байдена.