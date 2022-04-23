В Англии арестовали напавшего с ножом на прохожих мужчину

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Полиция графства Уорикшир арестовала напавшего с ножом на прохожих мужчину в Бедворте.
В Англии арестовали напавшего с ножом на прохожих мужчину
  • AP

Полиция получила сообщения о нападении в центре Бедворта мужчины на нескольких прохожих. Один из них получил ножевое ранение и был госпитализирован, его состояние стабильно.

Ещё десять человек получили незначительные травмы.

«33-летний мужчина из Бедворта был арестован в связи с этим инцидентом и в настоящее время находится под стражей», — приводит РИА Новости сообщение полиции.

Ранее в американском городе Колумбия в Южной Каролине произошла стрельба на территории торгового центра. Полиция сообщает о нескольких пострадавших.

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