В Англии арестовали напавшего с ножом на прохожих мужчину

Полиция графства Уорикшир арестовала напавшего с ножом на прохожих мужчину в Бедворте.

Полиция получила сообщения о нападении в центре Бедворта мужчины на нескольких прохожих. Один из них получил ножевое ранение и был госпитализирован, его состояние стабильно.

Ещё десять человек получили незначительные травмы.

«33-летний мужчина из Бедворта был арестован в связи с этим инцидентом и в настоящее время находится под стражей», — приводит РИА Новости сообщение полиции.

Ранее в американском городе Колумбия в Южной Каролине произошла стрельба на территории торгового центра. Полиция сообщает о нескольких пострадавших.