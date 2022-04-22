Ведущий Fox News предложил проверить счета Зеленского перед отправкой помощи

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Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон предложил проверить счета украинского президента Владимира Зеленского перед отправкой помощи Украине.
Ведущий Fox News предложил проверить счета Зеленского перед отправкой помощи
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Его слова приводит издание Business Insider.

Как отмечает Карлсон, за последние несколько недель Белый дом предоставил Украине помощь в размере более $1 млрд.

Он добавил, что глава американского Минфина объявил о передаче США Украине «полмиллиарда на зарплаты бюджетников».

«Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?» — спросил журналист.

Ранее CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что Соединённые Штаты не имеют возможности отследить процесс распределения военной помощи Украине, в результате чего оружие может оказаться в распоряжении бандформирований.

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