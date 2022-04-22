Ведущий Fox News предложил проверить счета Зеленского перед отправкой помощи

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон предложил проверить счета украинского президента Владимира Зеленского перед отправкой помощи Украине.

Его слова приводит издание Business Insider.

Как отмечает Карлсон, за последние несколько недель Белый дом предоставил Украине помощь в размере более $1 млрд.

Он добавил, что глава американского Минфина объявил о передаче США Украине «полмиллиарда на зарплаты бюджетников».

«Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?» — спросил журналист.

Ранее CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что Соединённые Штаты не имеют возможности отследить процесс распределения военной помощи Украине, в результате чего оружие может оказаться в распоряжении бандформирований.