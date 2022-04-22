Ведущий Fox News предложил проверить счета Зеленского перед отправкой помощи
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Его слова приводит издание Business Insider.
Как отмечает Карлсон, за последние несколько недель Белый дом предоставил Украине помощь в размере более $1 млрд.
Он добавил, что глава американского Минфина объявил о передаче США Украине «полмиллиарда на зарплаты бюджетников».
«Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?» — спросил журналист.
Ранее CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что Соединённые Штаты не имеют возможности отследить процесс распределения военной помощи Украине, в результате чего оружие может оказаться в распоряжении бандформирований.