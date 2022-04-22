В офисе Генсека ООН подтвердили, что Гутерреш посетит Россию

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В офисе Генерального секретаря ООН сообщили, что Антониу Гутерреш посетит Россию на следующей неделе.
В офисе Генсека ООН подтвердили, что Гутерреш посетит Россию
  • Gettyimages.ru
  • © John Lamparski

«Генеральный секретарь ООН посетит Россию 25 апреля», — говорится в заявлении офиса.

В организации подтвердили, что Гутерреш проведёт встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и будет принят президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле сообщили, что Гутерреш прибудет в Москву 26 апреля для переговоров с главой МИД России. По словам пресс-секретаря президента России, Гутерреш также будет принят Путиным.

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