В офисе Генсека ООН подтвердили, что Гутерреш посетит Россию

В офисе Генерального секретаря ООН сообщили, что Антониу Гутерреш посетит Россию на следующей неделе.

«Генеральный секретарь ООН посетит Россию 25 апреля», — говорится в заявлении офиса.

В организации подтвердили, что Гутерреш проведёт встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и будет принят президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле сообщили, что Гутерреш прибудет в Москву 26 апреля для переговоров с главой МИД России. По словам пресс-секретаря президента России, Гутерреш также будет принят Путиным.