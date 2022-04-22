Путин рассказал главе Евросовета Мишелю о мерах по защите мирных граждан на Украине
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«Президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий», — говорится в сообщении.
Путин также отметил, что Евросоюз мог бы оказать влияние на киевские власти с целью заставить их прекратить обстрелы Донбасса.
Ранее руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия доставила на Украину почти 14 тыс. тонн гуманитарной помощи.
За прошедшие сутки было проведено десять гуманитарных акций.