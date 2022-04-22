Путин рассказал главе Евросовета Мишелю о мерах по защите мирных граждан на Украине

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого рассказал о принимаемых российской стороной на постоянной основе мерах по защите гражданского населения на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий», — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что Евросоюз мог бы оказать влияние на киевские власти с целью заставить их прекратить обстрелы Донбасса.

Ранее руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия доставила на Украину почти 14 тыс. тонн гуманитарной помощи.

За прошедшие сутки было проведено десять гуманитарных акций.