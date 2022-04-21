В Белом доме заявили о возможной поддержке китайской армией ВС России

Соединённые Штаты считают, что армия Китая может оказывать помощь Вооружённым силам России через «ряд прямых и непрямых каналов». Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Есть тревожные доказательства того, что Народная освободительная армия Китая предоставляет помощь российской армии через ряд прямых и непрямых каналов», — приводит РИА Новости его слова, произнесённые в ходе онлайн-семинара.

Сингх добавил, что КНР и Россия якобы заинтересованы в подрыве «доминирования США и Запада в мироустройстве».

Ранее китайский министр обороны Вэй Фэнхэ заявил, что Китай требует от Соединённых Штатов не использовать украинский кризис для давления на Пекин и угроз в его адрес.