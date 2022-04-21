Захарова удивилась вмешательством Шольца, Кошты и Санчеса в выборы во Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв европейских политиков к французским избирателям отдать голос за Эммануэля Макрона вместо Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах.

«Будни демократий. У меня два вопроса: значит, можно президенту одной страны поддерживать кандидата в президенты другой страны? Это теперь не считается вмешательством в выборы?» — написала дипломат в Telegram.

Захарова также задалась вопросом: «Что там с гендерным балансом на выборах?»

«Тоже теперь не фактор? Или когда в развитых демократиях на кону реальная власть, а не декларируемые права, пол значения не имеет?» — отметила она.

Как ранее сообщила газета Le Monde, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министры Испании и Португалии Педро Санчес и Антониу Кошта попросили французов на президентских выборах голосовать за Эммануэля Макрона, а не за Марин Ле Пен.