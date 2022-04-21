США вводят запрет на приём судов под флагом России в своих портах

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Американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на приём судов под флагом России в своих портах.
США вводят запрет на приём судов под флагом России в своих портах
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе выступления касательно ситуации на Украине.

«Сегодня я объявляю, что США запретят судам, связанным с Россией, заходить в наши порты, как это уже сделано в Европе», — заявил Байден.

По его словам, ни один корабль под российским флагом не получит разрешения на швартовку в портах США.

Ранее Министерство экономики и инфраструктуры Эстонии сообщило о запрете на заход в свои порты для российских судов в рамках санкций Евросоюза с 17 апреля.

Болгария также запретила судам под российским флагом заходить в порты Чёрного моря.

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