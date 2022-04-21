Глава Минфина Индонезии выступила за расширение международного сотрудничества

Индонезия, как нынешний председатель G20, выступает за расширение и укрепление международного сотрудничества, за то, чтобы делать ставку в мировых делах на многосторонние действия. Об этом заявила глава индонезийского Минфина Сри Мульяни Индравати.

«Я говорю следующее: чтобы мы смогли восстановиться вместе и сильнее, нам необходимо больше и даже более прочного сотрудничества, нам необходимо больше (упора. — RT) на многосторонние действия», — цитирует ТАСС главу Минфина Индонезии.

По её словам, «G20 всё ещё является ключевым форумом для всех стран, чтобы обсуждать все вопросы».

18 апреля сообщалось, что глава Минфина США Джанет Йеллен будет бойкотировать ряд заседаний G20 в случае участия в них России.