В МИД Молдавии заявили, что вызовут посла России после слов Захаровой о георгиевской ленте

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Глава пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Даниел Водэ заявил, что российского посла в Кишинёве вызовут в МИД после слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о запрете георгиевской ленты в Молдавии.

«Учитывая неприемлемые выражения в адрес главы государства со стороны официального представителя российской дипломатии, МИД распорядился вызвать посла России в Молдавии Олега Васнецова», — приводит слова Водэ РИА Новости.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использовании георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом.

Полиция Молдавии предупредила, что будет наказывать всех граждан за ношение георгиевских ленточек как в День Победы, так и в любое другое время.

Захарова в ходе брифинга назвала предательством запрет георгиевской ленточки в Молдавии.

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