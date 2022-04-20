Псаки прокомментировала запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала успешный пуск российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Они уведомили нас в соответствии с обязательствами до Договору о стратегических наступательных вооружения (СНВ-III) о том, что планируют провести испытания этой ракеты. Министерство обороны США ранее заявило, что не считает испытания несправедливыми по отношению к США или их союзникам. Время и масштабы российских ракетных испытаний не повлияют на наши подходы по противодействию российскому вторжению на Украину», — цитирует Псаки ТАСС.

Отвечая на вопрос в ходе брифинга, она заявила, что Вашингтон не рассматривает испытания «Сармата» в качестве «предупреждения или угрозы» со стороны России.

Ранее Минобороны России сообщило, что на космодроме Плесецк из шахтной установки проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

В ведомстве отметили, что новая ракета «Сармат» способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта.

Президент России Владимир Путин поздравил российскую армию с успешным пуском МБР «Сармат».