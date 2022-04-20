Блинкен прокомментировал эвакуацию мирных граждан из Мариуполя

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Панаме прокомментировал эвакуацию мирного населения из украинского Мариуполя.

«Конечно, мы хотим, чтобы люди, находящиеся в опасности, могли спокойно и безопасно покинуть его (Мариуполь. — RT)», — цитирует Блинкена ТАСС.

Он отметил, что вывод о надёжности и безопасности гуманитарного коридора из города должны сделать украинские власти.

«Мы, безусловно, помогаем в этом процессе, предоставляя свои собственные оценки и анализ», — заключил Блинкен.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд высказалась о возможности участия НАТО в эвакуации из Мариуполя.