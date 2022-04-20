Toshiba временно останавливает приём заказов в России

Японская электротехническая корпорация Toshiba сообщила о приостановке приёма заказов и всех инвестиций в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

«Мы в настоящее время приостанавливаем приём новых заказов и инвестиции в Россию», — приводит РИА Новости сообщение.

В компании выразили обеспокоенность ситуацией на Украине и объявили о пожертвовании порядка 100 млн иен ($774 тыс.) на гуманитарную помощь этой стране.

Ранее сообщалось, что тайваньский производитель компьютерной техники Acer временно прекращает деятельность на территории России.

До этого японский концерн Bridgestone сообщил, что приостанавливает производство автомобильных шин на российской территории, а также поставки в Россию и будущие инвестиции.