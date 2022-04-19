NBC: США готовят новый пакет военной помощи Украине, включая десятки тысяч боеприпасов

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Администрация США на текущей неделе готовится анонсировать очередной пакет военной помощи на сумму около $800 млн, которая также будет включать ещё больше артиллерийских вооружений и десятки тысяч боеприпасов к ним, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, поставки оружия будут иметь «решающее значение» в свете предстоящей фазы спецоперации по защите Донбасса.

Президент США Джо Байден пока не подписал соответствующий документ, говорится в сообщении, при этом глава государства подтвердил, что намерен направить Киеву больше оружия.

Также канадский премьер Джастин Трюдо рассказал, что Канада отправит киевским властям крупнокалиберную артиллерию в рамках вооружения украинской армии.

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