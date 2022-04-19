NBC: США готовят новый пакет военной помощи Украине, включая десятки тысяч боеприпасов
Как отмечает телеканал, поставки оружия будут иметь «решающее значение» в свете предстоящей фазы спецоперации по защите Донбасса.
Президент США Джо Байден пока не подписал соответствующий документ, говорится в сообщении, при этом глава государства подтвердил, что намерен направить Киеву больше оружия.
Также канадский премьер Джастин Трюдо рассказал, что Канада отправит киевским властям крупнокалиберную артиллерию в рамках вооружения украинской армии.