Экономист Иванов высказался о последствиях санкций для Британии

Кандидат экономических наук Евгений Иванов высказался о последствиях санкций для Великобритании.

«Мы понимаем, что жёсткие антироссийские санкции коснулись буквально всех стран Запада, поскольку иностранные партнёры имели тесные торговые связи с Россией. Уже сегодня в Великобритании проходят протесты из-за роста цен и дефицита ряда товаров», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, высокие цены на бензин и электроэнергию уже сказываются на работе британских перевозчиков и предпринимателей.

«Спустя несколько месяцев ситуация сильно усугубится, ведь по-прежнему существует эмбарго на импорт продукции из России, а альтернативу найти не удаётся», — добавил Иванов.

Ранее политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT объявленные Министерством иностранных дел России санкции против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также руководства Минобороны и МИД Соединённого Королевства.