Политолог Почта прокомментировал планы США о бойкоте заседаний G20 в случае участия России

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Минфина США, что глава ведомства Джанет Йеллен будет бойкотировать ряд заседаний G20 в случае участия в них России.

По мнению политолога, подобные заявления свидетельствуют о возможной «ломке» существовавших после распада СССР структур и институтов международного сотрудничества и координации.

«G20 — это всё-таки участие и других, не западных государств, и вот эту систему тоже сейчас доламывают. Осталось сломать только ООН и начинать передел миропорядка», — добавил эксперт.

Уничтожение «Большой двадцатки» как одного из важнейших институтов согласования глобальных вопросов может стать трагическим событием, считает Почта.

«Это такая последовательная политика не просто по сдерживанию России, а по вытеснению её вообще из всех существующих структур, где Запад, США в частности, имеет определённое влияние», — заключил специалист.

Ранее сообщалось о намерении США бойкотировать заседания G20 в случае участия России.