Политолог Почта прокомментировал планы США о бойкоте заседаний G20 в случае участия России
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По мнению политолога, подобные заявления свидетельствуют о возможной «ломке» существовавших после распада СССР структур и институтов международного сотрудничества и координации.
«G20 — это всё-таки участие и других, не западных государств, и вот эту систему тоже сейчас доламывают. Осталось сломать только ООН и начинать передел миропорядка», — добавил эксперт.
Уничтожение «Большой двадцатки» как одного из важнейших институтов согласования глобальных вопросов может стать трагическим событием, считает Почта.
«Это такая последовательная политика не просто по сдерживанию России, а по вытеснению её вообще из всех существующих структур, где Запад, США в частности, имеет определённое влияние», — заключил специалист.
Ранее сообщалось о намерении США бойкотировать заседания G20 в случае участия России.