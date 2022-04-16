На НПЗ мексиканской Pemex произошёл пожар
«Служба координации гражданской обороны штата Оахака следит за ситуацией и участвует в ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе инженера Антонио Довали Хайме в Салина-Крусе», — приводит РИА Новости сообщение службы гражданской обороны штата в Twitter.
Отмечается, что возгорание произошло в вертикальном резервуаре.
Согласно первым сообщениям, пожар потушен пожарными НПЗ.
Ранее 20 человек пострадали при сильном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява.