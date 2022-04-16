На НПЗ мексиканской Pemex произошёл пожар

Пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в штате Оахака.

«Служба координации гражданской обороны штата Оахака следит за ситуацией и участвует в ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе инженера Антонио Довали Хайме в Салина-Крусе», — приводит РИА Новости сообщение службы гражданской обороны штата в Twitter.

Отмечается, что возгорание произошло в вертикальном резервуаре.

Согласно первым сообщениям, пожар потушен пожарными НПЗ.

Ранее 20 человек пострадали при сильном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява.