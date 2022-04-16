Mosaique FM: торговое судно затонуло у берегов Туниса
Торговое судно затонуло вблизи порта тунисского города Габес, сообщает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской обороны.
Отмечается, что все семь членов экипажа, граждане Турции и Азербайджана, спасены.
Судно следовало из Экваториальной Гвинеи.
29 июня 2020 года при столкновении двух судов на реке Буриганга в Бангладеш погибли не менее 30 человек.
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