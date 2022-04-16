Mosaique FM: торговое судно затонуло у берегов Туниса

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Торговое судно затонуло вблизи порта тунисского города Габес, сообщает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской обороны.

Отмечается, что все семь членов экипажа, граждане Турции и Азербайджана, спасены.

Судно следовало из Экваториальной Гвинеи.

29 июня 2020 года при столкновении двух судов на реке Буриганга в Бангладеш погибли не менее 30 человек.

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