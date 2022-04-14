Президент США Байден выразил готовность поехать в Киев
- AP
- © Carolyn Kaster
«Вы готовы поехать?» — спросили Байдена журналисты.
Он ответил утвердительно на данный вопрос.
Ранее в ходе краткого общения с журналистами Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев.
В ответ президент Соединённых Штатов сказал, что решение на этот счёт пока не принято.
Ранее представитель канцелярии польского лидера, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох заявил, что президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом в Киев.