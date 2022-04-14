Президент США Байден выразил готовность поехать в Киев

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Американский лидер Джо Байден заявил, что готов отправиться с личным визитом в украинскую столицу. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент США Байден выразил готовность поехать в Киев
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Вы готовы поехать?» — спросили Байдена журналисты.

Он ответил утвердительно на данный вопрос.

Ранее в ходе краткого общения с журналистами Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев.

В ответ президент Соединённых Штатов сказал, что решение на этот счёт пока не принято.

Ранее представитель канцелярии польского лидера, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох заявил, что президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом в Киев.

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