Президент США Байден выразил готовность поехать в Киев

Американский лидер Джо Байден заявил, что готов отправиться с личным визитом в украинскую столицу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы готовы поехать?» — спросили Байдена журналисты.

Он ответил утвердительно на данный вопрос.

Ранее в ходе краткого общения с журналистами Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев.

В ответ президент Соединённых Штатов сказал, что решение на этот счёт пока не принято.

Ранее представитель канцелярии польского лидера, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох заявил, что президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом в Киев.