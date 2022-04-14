Студенты Сорбонны в Париже устроили акцию против итогов первого тура президентских выборов

В Париже сотни студентов Сорбонны заявили протест в связи с результатами первого тура президентских выборов во Франции.

Как пишет РИА Новости, студенты выступили с лозунгами «ни Макрон, ни Ле Пен», тем самым показывая свою позицию относительно итогов голосования в первом туре выборов.

«Бороться против Макрона и Ле Пен. Это два очень правых кандидата, а большая часть Франции очень левая», — цитирует WSWS одного из участников митинга.

Ранее Министерство внутренних дел Франции подвело итоги первого тура президентских выборов в стране после подсчёта 100% бюллетеней. Результаты опубликованы на сайте ведомства.

Действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов.

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила поддержку 23,15% избирателей.