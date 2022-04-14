Салливан: США не планируют возвращать российским бизнесменам их арестованные активы

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Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не собираются возвращать российским бизнесменам их активы, которые были арестованы в связи с введёнными антироссийскими санкциями.
Салливан: США не планируют возвращать российским бизнесменам их арестованные активы
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

Об этом он сказал в ходе своего выступления в Экономическом клубе Вашингтона.

«Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Салливан добавил, что в Белом доме продолжаются дискуссии по данному вопросу.

6 апреля сообщалось, что США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

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