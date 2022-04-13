Ле Пен заявила о планах предложить НАТО стратегическое сближение с Россией

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Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о планах после окончания боевых действий на Украине предложить НАТО стратегическое сближение с Россией.
Ле Пен заявила о планах предложить НАТО стратегическое сближение с Россией
  • AFP
  • © JULIEN DE ROSA

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.

«Когда военные действия закончатся, я предложу провести стратегическое сближение между НАТО и Россией», — приводит слова Ле Пен ТАСС.

Кроме того, она утверждает, что основными принципами её внешней политики в случае избрания президентом Франции будут «независимость, равноудалённость и постоянство».

При этом французский политик пообещала в случае победы на выборах продолжать поставлять на Украину оборонительное вооружение и оказывать Киеву поддержку в вопросах разведки.

Ранее Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах она намерена вывести Францию из объединённого военного командования НАТО.

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