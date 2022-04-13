Посол Антонов: Госдеп США стремится «очернить государственный строй неугодных стран»

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Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов в связи с публикацией Госдепом доклада по ситуации с правами человека в мире за 2021 год заявил, что ведомство хочет «очернить государственный строй неугодных стран».

«Пропагандистские опусы Госдепартамента имеют целью очернить государственный строй неугодных стран», — сказано в заявлении Антонова в Telegram-канале посольства.

Он также добавил, что американский Госдеп намерен получить предлог для вмешательства во внутренние дела других государств.

Антонов отметил, что прежде чем осуждать другие страны в нарушении прав и свобод человека, США нужно позаботиться о решении собственных проблем: расизма, антисемитизма, исламофобии, русофобии, негуманной политика в отношении иммигрантов и применении пыток в спецтюрьме Гуантанамо пыток.

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