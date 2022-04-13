В Китае спрогнозировали перелом мировой валютной системы из-за «газового рубля»

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Появление «газового рубля» из-за антироссийских санкций может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту, сообщает научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин изданию «Хуаньцю шибао».

«Газовый рубль» не эквивалентен «нефтедоллару», но его существование может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту», — заявил он.

По словам эксперта, это значит, что цель США и Европы по быстрому разрушению российской экономики оказалась недостижимой.

Кроме того, после 2014 года перевод торговой и инвестиционной деятельность между Россией и Европой на евро нанёс доллару сильный удар.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что перевод расчётов за российский газ в рубли стал естественным шагом в сторону разрушения глобальной долларовой системы.

Кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что считает, что все страны ЕС начнут покупать газ за рубли.

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