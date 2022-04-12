Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана

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Президент России Владимир Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием на пост премьер-министра Пакистана и выразил надежду на развитие сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана
  • AP
  • © National Assembly of Pakistan

«Уважаемый господин Шариф, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан», — говорится в заявлении.

Путин добавил, что отношения между Пакистаном и Россией носят дружественный, конструктивный характер.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-пакистанского сотрудничества», — отмечается в тексте поздравления.

Ранее нижняя палата парламента Пакистана выбрала новым премьером страны кандидата от оппозиции Шарифа.

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