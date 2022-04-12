Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана
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«Уважаемый господин Шариф, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан», — говорится в заявлении.
Путин добавил, что отношения между Пакистаном и Россией носят дружественный, конструктивный характер.
«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-пакистанского сотрудничества», — отмечается в тексте поздравления.
Ранее нижняя палата парламента Пакистана выбрала новым премьером страны кандидата от оппозиции Шарифа.