Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана

Президент России Владимир Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием на пост премьер-министра Пакистана и выразил надежду на развитие сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

AP

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«Уважаемый господин Шариф, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан», — говорится в заявлении. Путин добавил, что отношения между Пакистаном и Россией носят дружественный, конструктивный характер. «Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-пакистанского сотрудничества», — отмечается в тексте поздравления. Ранее нижняя палата парламента Пакистана выбрала новым премьером страны кандидата от оппозиции Шарифа.