Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в чёрный список

Короткая ссылка
Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в свой чёрный список по авиационной безопасности.
Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в чёрный список
  • Gettyimages.ru

В список попали в том числе «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «ЮТэйр».

Компаниям запрещаются полёты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией, поясняет ТАСС.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

Росавиация в качестве ответных мер закрыла небо для авиакомпаний 36 государств. Позднее данный запрет был введён в отношении ещё нескольких стран.

Суммарные потери европейских и американских авиакомпаний из-за облёта России составят до $3,5 млрд в год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить