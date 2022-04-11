Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в чёрный список

Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в свой чёрный список по авиационной безопасности.

В список попали в том числе «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «ЮТэйр».

Компаниям запрещаются полёты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией, поясняет ТАСС.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

Росавиация в качестве ответных мер закрыла небо для авиакомпаний 36 государств. Позднее данный запрет был введён в отношении ещё нескольких стран.

Суммарные потери европейских и американских авиакомпаний из-за облёта России составят до $3,5 млрд в год.