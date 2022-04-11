Глава МИД Австрии: канцлер Нехаммер планирует пообщаться с Путиным в Москве один на один

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует пообщаться в Москве с президентом России Владимиром Путиным без журналистов, один на один, а пресс-конференции по итогам не предусмотрено, сообщил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.
Глава МИД Австрии: канцлер Нехаммер планирует пообщаться с Путиным в Москве один на один
  • AP

«Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой», — сказал министр журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее газета Kronen Zeitung сообщала, что Нехаммер собирается отправиться с визитом в Москву на встречу с Путиным.

Позднее в ведомстве федерального канцлера Австрии подтвердили информацию о планах канцлера.

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