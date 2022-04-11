Глава МИД Австрии: канцлер Нехаммер планирует пообщаться с Путиным в Москве один на один
- AP
«Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой», — сказал министр журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее газета Kronen Zeitung сообщала, что Нехаммер собирается отправиться с визитом в Москву на встречу с Путиным.
Позднее в ведомстве федерального канцлера Австрии подтвердили информацию о планах канцлера.