Сотрудник РАН Фёдоров назвал факторы успеха предвыборной кампании Ле Пен

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров перечислил причины, которые помогли кандидату от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен завоевать второе место по итогам первого тура выборов президента во Франции.
Сотрудник РАН Фёдоров назвал факторы успеха предвыборной кампании Ле Пен
  • AP

В комментарии телеканалу «Звезда» он проанализировал три разных фактора, которые привели Ле Пен к существенному политическому успеху. Первый из них — реформация политической позиции и идеологии.

«Марин Ле Пен сделала ребрендинг этой партии. Теперь она называется «Национальное объединение». И от очень резких и на грани фола политических формулировок она отошла», — отметил Фёдоров.

В качестве второго фактора он назвал пересмотр Ле Пен ошибок своей прошлой президентской кампании, во время которой звучали в том числе лозунги о возможном выходе Франции из зоны евро.

Третий фактор — способность Ле Пен переключить своё политическое внимание на социальные вопросы, такие как покупательская способность, рост цен, трудности малообеспеченных семей.

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

Во второй тур вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

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