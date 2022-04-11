The American Conservative: спецоперация России на Украине началась из-за политики США по НАТО

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Политика Соединённых Штатов не позволила решить украинский кризис и стала причиной военной спецоперации России на Украине, заявил на конференции журнала The American Conservative бизнесмен Дэвид Сакс.

Как пишет РИА Новости, настаивая на праве Украины вступить в НАТО, США не собирались принимать её в альянс.

При этом позиция Москвы, для которой вступление Украины в НАТО было «красной линией» в вопросе безопасности, была проигнорирована.

«Мы отказались выполнить самое давнее и важное требование русских, хотя в частном порядке признавались Украине, что не собираемся его выполнять», — отметил Сакс.

Он назвал американскую политику по Украине некомпетентной и выразил сомнение в дипломатических способностях сотрудников Госдепа из-за привычки решать международные вопросы в первую очередь военным путём. 

«Государственный департамент допустил провал, не сделав всё возможное для предотвращения спецоперации России на Украине», — заключил бизнесмен.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал цели спецоперации России на Украине.

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