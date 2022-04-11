The American Conservative: спецоперация России на Украине началась из-за политики США по НАТО
Как пишет РИА Новости, настаивая на праве Украины вступить в НАТО, США не собирались принимать её в альянс.
При этом позиция Москвы, для которой вступление Украины в НАТО было «красной линией» в вопросе безопасности, была проигнорирована.
«Мы отказались выполнить самое давнее и важное требование русских, хотя в частном порядке признавались Украине, что не собираемся его выполнять», — отметил Сакс.
Он назвал американскую политику по Украине некомпетентной и выразил сомнение в дипломатических способностях сотрудников Госдепа из-за привычки решать международные вопросы в первую очередь военным путём.
«Государственный департамент допустил провал, не сделав всё возможное для предотвращения спецоперации России на Украине», — заключил бизнесмен.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал цели спецоперации России на Украине.