FT: превращение доллара в оружие США может расколоть финансовую систему

Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему, пишет газета Financial Times.

В публикации говорится, что заморозившие валютные резервы России рестрикции создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.

«Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту», — приводит РИА Новости текст материала.

Отмечается, что также есть риск расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что ухудшит положение всех сторон.