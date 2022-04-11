FT: превращение доллара в оружие США может расколоть финансовую систему
В публикации говорится, что заморозившие валютные резервы России рестрикции создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.
«Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту», — приводит РИА Новости текст материала.
Отмечается, что также есть риск расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что ухудшит положение всех сторон.