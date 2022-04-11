Макрон лидирует в первом туре президентских выборов после подсчёта 90% голосов

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон после подсчёта 90% бюллетеней лидирует в первом туре президентских выборов с 27,40 %голосов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные французского МВД.

На втором месте — Марин Ле Пен с 24,58% голосов.

Третье место занимает глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (20,96%), четвёртое — крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур (6,94%), на пятой позиции — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,76%).

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

Телеканал BFMTV опубликовал данные экзитполов, согласно которым в первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить