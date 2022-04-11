Макрон лидирует в первом туре президентских выборов после подсчёта 90% голосов

Президент Франции Эммануэль Макрон после подсчёта 90% бюллетеней лидирует в первом туре президентских выборов с 27,40 %голосов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные французского МВД.

На втором месте — Марин Ле Пен с 24,58% голосов.

Третье место занимает глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (20,96%), четвёртое — крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур (6,94%), на пятой позиции — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,76%).

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

Телеканал BFMTV опубликовал данные экзитполов, согласно которым в первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.