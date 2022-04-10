Макрон: второй тур выборов президента Франции станет решающим для страны и Европы
«Я призываю вас к объединению в большое политическое движение», — цитирует ТАСС Макрона.
Он призвал граждан Франции «вне зависимости от их взглядов поддержать его во втором туре».
Макрон подчеркнул, что второй тур президентских выборов «станет решающим для Франции и для всей Европы».
Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.
Телеканал BFMTV опубликовал данные экзитполов, согласно которым в первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.