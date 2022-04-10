Макрон: второй тур выборов президента Франции станет решающим для страны и Европы

Второй тур выборов президента во Франции, назначенный на 24 апреля, станет решающим в жизни страны и всей Европы. Об этом заявил действующий французский лидер Эммануэль Макрон.

«Я призываю вас к объединению в большое политическое движение», — цитирует ТАСС Макрона.

Он призвал граждан Франции «вне зависимости от их взглядов поддержать его во втором туре».

Макрон подчеркнул, что второй тур президентских выборов «станет решающим для Франции и для всей Европы».

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

Телеканал BFMTV опубликовал данные экзитполов, согласно которым в первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.