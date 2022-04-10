Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента во Франции с 28,20% голосов

Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента во Франции, набрав 28,20% голосов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первые данные французского МВД.

Лидер партии «Национальное объединение», по предварительным данным, набирает 28,20% голосов. У действующего президента Эммануэля Макрона — 26,15%.

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

Телеканал BFMTV опубликовал данные экзитполов, согласно которым в первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.