Ле Пен заявила о желании быть «президентом всех французов»

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет быть «президентом всех французов».
Ле Пен заявила о желании быть «президентом всех французов»
  • AP

«В ходе этой кампании я решила не занимать партийной позиции, чтобы быть полезной всем и обратиться к вам непосредственно», — цитирует РИА Новости Ле Пен.

По её словам, в случае победы она будет президентом для всех французов.

Она призвала всех, кто не проголосовал за нынешнего президента Эммануэля Макрона в первом туре, голосовать за неё в дальнейшем.

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

Телеканал BFMTV опубликовал данные экзитполов, согласно которым в первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

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