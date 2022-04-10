Канцлер Австрии Нехаммер рассказал о темах предстоящих переговоров с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о темах, которые планирует затронуть в ходе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Завтра я встречусь с Владимиром Путиным в Москве. Мы нейтральны в военном плане... Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — написал Нехаммер в Twitter.

Он уточнил, что заранее проинформировал о предстоящей поездке в Москву своих европейских коллег — глав Еврокомиссии и Евросовета, канцлера Германии, президентов Турции и Украины.

Ранее газета Kronen Zeitung сообщала, что Нехаммер собирается отправиться с визитом в Москву на встречу с Путиным.

Позднее в ведомстве федерального канцлера Австрии подтвердили информацию, что Нехаммер собирается посетить с визитом 11 апреля Москву для переговоров с президентом России.